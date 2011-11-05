В Кабардино-Балкарии отменен режим КТО

Режим контртеррористической операции в Эльбрусском и на части Баксанского районов Кабардино-Балкарии отменен в субботу, 5 ноября, в 18:00 мск. Режим КТО был введен в этом регионе 20 февраля 2011 года после убийства трех туристов из Москвы, приехавших в КБР и направлявшихся в Приэльбрусье.

Представители Оперативного штаба республики уточнили, что режим КТО отменен "в связи со стабилизацией криминогенной обстановки", передает ИТАР-ТАСС. "В результате проведенных оперативно-розыскных и специальных мероприятий нейтрализован целый ряд активных членов бандитского подполья, среди которых одиозные главари группировок, причастные к совершению тяжких и особо тяжких преступлений террористической направленности, вызвавших большой общественный резонанс", - сообщили представители ведомства.

Оперативный штаб в Кабардино-Балкарии выражает благодарность местным жителям за оказанное содействие и своевременное предоставление сведений правоохранительным органам в отношении местонахождения членов бандитского подполья и их пособников.