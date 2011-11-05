ВС Пакистана перевозит ядерные боеголовки как дрова, дабы скрыть от США их число

В Исламабаде "стали вновь опасаться, что американские спецагенты, действующие на территории страны, попытаются лишить Пакистан его ядерного арсенала" после операции по уничтожению Усамы бен Ладена, о которой местные ВС ничего не знали.

В этой связи глава Управления стратегического планирования (УСП) Халид Кидваи приказал военнослужащим ракетных войск приложить все усилия для того, чтобы скрыть от потенциальных шпионов истинное число созданных к этому моменту боеголовок. Одним из способов подобной маскировки стало более частое перемещение ядерного оружия с места на место.

Однако, вместо того, чтобы перевозить боеголовки в надежно охраняемых колоннах, эти заряды, "транспортируются в обычных грузовиках", сообщают субботу вашингтонские журналы Atlantic и National. "Боеголовки таким образом становятся более легкой добычей для террористов", - приводят издания слова неназванного сотрудника Пентагона.

Ранее глава УСП Халид Кидваи не раз заявлял, что атомное оружие и другие ядерные объекты Пакистана "находятся под надежным контролем и защитой".

По данным американских специалистов, Исламабад за последние несколько лет более чем вдвое увеличил размер своего ядерного арсенала, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Еще 4 года тому назад Пакистан обладал примерно 30-60 боеголовками", - заявлял ранее директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен. Однако, за последнее время правительство республики существенно ускорило темпы производства урана и плутония, пригодного для изготовления ядерного оружия. Это позволяет с уверенностью говорить о том, что сейчас Исламабад "имеет в своем распоряжении от 90 до 110 ядерных боеголовок и продолжает наращивать свой арсенал", констатировал Кристенсен.