Тысячи гаражей снесут на юге Москвы до конца 2011 года

В Москве тысячи гаражей снесут на юге столицы до конца года. Первый заместитель московского градоначальника Владимир Ресин рассказал, что эти объекты находятся на участке строительства Бутовской линии метрополитена.

По словам Ресина, задача правительства уже в этом году закончить подготовительные работы и начать основное возведение. "Чтобы уже в 2013 ввести всю ветку в эксплуатацию", — добавил Ресин, отметив при этом, что возможные неудобства для жителей ближайших домов необходимо свести к минимуму. По его словам, также снесут строительный рынок у метро "Новоясеневская".

"АН" сообщали, что Бутовская линия Московского метрополитена между станциями "Старокачаловская" и "Новоясеневская" будет построена до конца 2013 года