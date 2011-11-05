Суд в Пакистане обвинил двух высокопоставленных полицейских в убийстве премьера

В Исламабаде в субботу, пакистанский суд объявил о предъявлении двум высокопоставленным полицейским и пятерым мятежникам обвинения в убийстве в 2007 году премьер-министра страны Беназир Бхутто.

В суде, рассматривающем связанные с терроризмом дела, пояснили, что один и из обвиняемых - Сауд Азиз - как раз в 2007 году руководил полицией города Равалпинди. Второй полицейский - Курам Шахзад - в том же году занимал высокопоставленный пост в службах безопасности Пакистана.

Остальные пять обвиняемых являются талибами, действовавшими на территории Пакистана. Сообщений о том, как именно эти люди, по мнению прокуратуры, подготовили и совершили убийство, пока не поступало, передает агентство "Интерфакс".

Напомним, лидер оппозиционной Народной партии Пакистана, экс-премьер страны Беназир Бхутто погибла во время теракта в декабре 2007 года, за две недели до всеобщих выборов. Оппозиция обвиняла в покушении пакистанские спецслужбы. Впоследствии были арестованы пятеро подозреваемых по этому делу.

В октябре 2008 года власти объявили о смерти предполагаемого организатора убийства - главы пакистанского "Талибана" Байтоллы Мехсуда. Однако через некоторое время это сообщение было опровергнуто.

В апреле 2010 года специально учрежденная независимая комиссия ООН возложила ответственность за гибель Беназир Бхутто на власти Пакистана. В отчете комиссии утверждалось, что трагедии можно было избежать, если бы полиция и компетентные органы Пакистана приняли надлежащие меры безопасности.