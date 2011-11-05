Мужчины всего мира отмечают Всемирный день мужчин

Мировая общественность 5 ноября отмечает Всемирный день мужчин. Праздник World Men’s Day отмечается в первую субботу ноября. Он был учрежден по предложению первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва и поддержан магистратом Вены, отделением ООН в Вене и рядом международных организаций.

В России в настоящее время проживает 65 миллионов 850 тысяч мужчин - на 10,5 миллионов меньше, чем женщин. Согласно статистке среди лиц сильного пола, находящихся в трудоспособном возрасте ( это 46 миллионов человек) почти 1 миллион отбывают заключение за различные преступления, около 4-х миллионов служат в МВД, МЧС, ФСБ, еще 4 миллиона имеют хроническую зависимость от алкоголя и 1 миллион – наркоманы, сообщает "Новый Регион - Челябинск". По данным исследователей, мужская смертность в России в 4 раза превышает женскую. Причем половина мужчин, погибших в трудоспособном возрасте, умерли от пьянства. Средняя продолжительность мужчин в нашей стране составляет 63 года, а у женщин – 75 лет.