5 ноября отмечается Димитриевская родительская суббота - ближайшая суббота перед днем памяти св. великомученика Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября). Она установлена после битвы на Куликовом поле: дескать, благоверный князь Димитрий Донской просил в этот день преподобного Сергия Радонежского отслужить панихиду по воинам, полегшим в Мамаевом побоище.



Первоначально поминовение совершалось по всем воинам, павшим в этом сражении. Постепенно Димитриевская суббота стала днем заупокойного поминовения всех усопших православных христиан. Тысячи россиян заходят в этот день в православные храмы, ставят свечи, кладут на канунник продукты и пишут в поминальных записочках имена своих умерших близких.