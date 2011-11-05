Родственники Аслана Черкесова, осужденного за убийство футбольного болельщика Егора Свиридова, опровергли сообщения о причастности к акции протеста, устроенной в Нальчике, где была перекрыта трасса "Кавказ".

Об этом сообщает РСН со ссылкой на мать и сестру Черкесова.



СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сегодня сообщали, что родственники Черкесова 35 человек перегородили проезжую часть трассы "Кавказ" легковыми машинами и развернули плакаты с лозунгами: "Свободу Аслану Черкесову" и "Требуем справедливого приговора". Мать Аслана Соня Черкесова рассказала, что дорогу перекрыли представители молодежных движений, недовольных решением Мосгорсуда.

"Родственники не имеют к этому никакого отношения", - заявила женщина. По словам матери осужденного, ее дочь Анна случайно оказалась в месте проведения акции, заехав на расположенный недалеко рынок.

Напомним, 28 октября Мосгорсуд, приговорил Черкесова к 20 годам лишения свободы. Приговор вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Защита осужденного намеревается обжаловать решение суда. Защита Черкесова настаивает, что драку, в которой Черкесов убил футбольного болельщика Егора Свиридова, инициировали потерпевшие.