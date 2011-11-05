Ресин: Бутовская линия метро будет построена до конца 2013 года

Бутовская линия Московского метрополитена между станциями "Старокачаловская" и "Новоясеневская" будет построена до конца 2013 года. На участках строительства будут снесены гаражи и строительный рынок недалеко у станции "Новоясеневская".



Об этом сообщил первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин. "Наша задача в этом году - закончить подготовительные работы и начать основное строительство, чтобы в 2013 году ввести всю линию в эксплуатацию", - цитирует Ресина Интерфакс. По его словам, на участках строительства метро необходимо снести часть гаражного комплекса (около тысячи гаражей), а также строительный рынок у метро "Новоясеневская". Эти работы планируется выполнить до конца текущего года.