В России сегодня отмечают День военного разведчика

В субботу, 5 ноября свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики. История праздника восходит к началу XIX века. Этот памятный день установлен приказом Министра обороны России в 2000 году.



В начале позапрошлого столетия в России был создан первый разведывательный орган – Экспедиция секретных дел при военном министерстве. 1 ноября 1918 года Реввоенсоветом Республики был утвержден штат Полевого штаба. 5 ноября штат был введен приказом Реввоенсовета Республики № 197/27. В составе Полевого штаба было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведорганов армии (Региструпр), пишет tverlife.ru. Таким образом, именно с 5 ноября ведет свою историю Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных Сил России.