В России появился центр защиты правозащитников. Специальную общественную структуру создали гражданские активисты. Идея ее создания стала обсуждаться с 2009 года, когда были убиты адвокат Станислав Маркелов и правозащитница Наталья Эстемирова.



"Большое количество случаев угроз и давления на правозащитников показали, что необходимы системные действия по защите самих правозащитников", - заявили "Интерфаксу" в Московской Хельсинкской группе (МХГ). Новая общественная структура создана МХГ и международным Молодежным правозащитным движением.