В Казанском соборе была совершена торжественная литургия

В Петербурге Казанском соборе совершена торжественная литургия в честь праздника во имя Казанской иконы Божией Матери

В престольный праздник во имя Казанской иконы Божией Матери, который отмечается в один день с общегосударственным праздником – Днем народного единства, в Казанском соборе была совершена литургия.

В торжественной литургии приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, супруга президента России С.В.Медведева, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.А.Тюльпанов.