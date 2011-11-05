В Казанском соборе была совершена торжественная литургия
5 ноября 2011, 07:37 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]
В Петербурге Казанском соборе совершена торжественная литургия в честь праздника во имя Казанской иконы Божией Матери
В престольный праздник во имя Казанской иконы Божией Матери, который отмечается в один день с общегосударственным праздником – Днем народного единства, в Казанском соборе была совершена литургия.
В торжественной литургии приняли участие Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко, супруга президента России С.В.Медведева, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.А.Тюльпанов.