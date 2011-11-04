Генпрокуратура закрыла дело генерала, подозреваемого в изнасиловании

В отношении 59-летнего начальника инспекторского управления Генеральной прокуратуры РФ Геннадия Нисифорова уголовное дело о сексуальном домогательстве собственной секретарши возбуждаться не будет.

В прокуратуре признали возбуждение дела необоснованным из-за отсутствия достаточных оснований и доказательств, сообщила в пятницу адвокат Нисифорова Марина Ярош.

Накануне Следственный Комитет России подтвердил факт возбуждения уголовного дела по статьям "покушение на изнасилование" и "превышение должностных полномочий", передаёт Интерфакс.

Поводом для проверок и заведения дела послужило заявление бывшей секретарши генерал-лейтенанта - 35-летней Натальи, обвинившей его в сексуальных домогательствах. Сам Геннадий Нисифоров назвал эту историю провокацией.