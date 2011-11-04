В Каннах Саркози и Обама под дождём праздновали завершение операции НАТО в Ливии

В Каннах Барак Обама и Николя Саркози по окончании саммита G20, не обращая внимания на дождь, провели праздничный митинг, темой которого стала двухвековая дружба народов Франции и США и победа в Ливии.

Президенты под дождём приветствовали французских и американских военнослужащих, а затем выступили с речами под специально сооруженным навесом.

Французский президент сосредоточил свое выступление на высадке десанта в Нормандии во времена Второй мировой войны.

Обама, в свою очередь, посвятил большую часть речи недавним военным операциям и действиям в Ливии. По его словам, ливийская операция стала "самой быстрой мобилизацией в истории НАТО", сообщает РИА Новости.

Напомним, Совет НАТО решил завершить военную операцию в Ливии с 31 октября.

За время противостояния правительства и оппозиции погибли тысячи человек, огромный ущерб был нанесен экономике этой нефтедобывающей страны.

Муамар Каддафи, правивший Ливией 42 года, погиб 20 октября в окрестностях своей малой родины - города Сирт.