В Твери прошел фестиваль национальных культур

В Твери, во Дворце спорта "Юбилейный" в пятницу прошел IV фестиваль национальных культур "В единстве народов - сила России", организованный региональным правительством и Содружеством национальных объединений.

Приветствия и поздравления с Днем народного единства прозвучали в Твери на башкирском, татарском, таджикском, украинском, азербайджанском, чеченском, узбекском, финском, эстонском языках.

Гостей встречали юноши и девушки в национальных костюмах, под музыку кружились молодежные хороводы.

Непобедимыми богатырями выглядели члены военно-исторического клуба, обрядившиеся в доспехи воинов времен Дмитрия Пожарского и Кузьмы Минина. Шумела ярмарка тверских ремесленников.

В рамах фестиваля прошла выставка-представление национальных общин. Живущие в Твери таджики угощали национальными блюдами, представительницы украинской общины "Свитанок" показывали расшитые национальными узорами рубахи, керамику.

Изделия из кожи таллиннского художественного комбината "АРС", альбомы, книги о родном крае, бытовую керамику представила "Эстонская община". По словам ее председателя Эльмара Альяса, "община объединяет всех, кто независимо от национальности хочет видеть и Россию, и Эстонию процветающими и дружественными странами", передает ИТАР-ТАСС.

В Тверской области живут представители 109 национальностей. Активно действуют 28 национальных общественных объединений, большинство из которых приняли участие в фестивале. Его участникам запомнились слова татарского поэта, которые произнес представитель тверских татар Фарид Батыргариев: "Вовек нельзя нашу дружбу разбить, нанизанную на единую нить".