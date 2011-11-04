Вердикт G20: за год РФ достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией

Со времени сеульского форума 2010 года страны "двадцатки" достигли существенного прогресса" в борьбе с коррупцией, заявили единогласно в пятницу члены G20 по итогам форума в Канне.

В итоговом заявлении "О борьбе против коррупции" Россия отмечена в числе стран, достигших наиболее значительного прогресса на этом пути.

В связи с этим в заявлении выделяется "решение России присоединиться к конвенции ОЭСР по борьбе против коррупции в международных коммерческих отношениях".

Среди стран, также сделавших заметные шаги вперед, названы Индия (за ратификацию Конвенции ООН по борьбе с коррупцией) и Китай (за вступление в силу закона по борьбе с международной коррупцией), передает ИТАР-ТАСС.

Согласно документу, "двадцатка" продолжит борьбу с отмыванием капиталов и против финансирования терроризма". В заявлении также отмечается, что на бизнес-форуме G20 в Каннах деловые круги взяли на себя обязательства участвовать в борьбе с коррупцией.