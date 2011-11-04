На границе с Эстонией застряло 40 автобусов с пассажирами из России

На пограничном пункте Ивангород-Нарва на границе России с Эстонией в пятницу "благодаря" российским таможенникам застряло около 40 автобусов, направлявшихся в Эстонию и через Эстонию в другие страны Балтии.

Отчаявшиеся люди, по словам очевидцев, покидают в первую очередь рейсовые автобусы и переходят границу пешком.

Пресс-секретарь Ида-Вируской префектуры Эстонии Елена Филиппова отметила, что проблема возникла на российской стороне, причины которой она не комментирует.

В свою очередь, в посольстве РФ в Таллине пояснили, что "с российской стороны очередь приходится придерживать, так как желающих пересечь границу оказалось в эти дни очень много", передает ИТАР-ТАСС.