Лукашенко создаёт ополчение под предводительством генерал-губернаторов

Белоруссия создает новую армию, заявил в пятницу президент страны Александр Лукашенко. По его словам, это будут войска территориальной обороны, командовать которыми будут губернаторы.

"Мы создаем сегодня, если хотите, новую армию, и этой 120- тысячной армии командовать будете вы", - заявил президент Беларуси в пятницу на Гожском военном полигоне в Гродненская области, вручая губернаторам областей и мэру Минска генеральские погоны.

"Это давно надо было сделать", - сказал А.Лукашенко, имея в виду присвоение звания генерал-майор руководителям областей и Минска.

"Хочу предупредить, что вы сегодня фактически становитесь генерал-губернаторами, как это когда-то было. Но подчеркиваю: это не ради показухи или просто престижа. Совершенно изменяется кадровая политика в отношении людей, которые командуют органами территориальной обороны", - отметил глава государства.

"Вы будете проводить учения территориальной обороны, вы должны вместе с Генеральным штабом доработать нормативно-правовую базу", - сказал А.Лукашенко.

По его словам, "за каждым участником формирований территориальной обороны должен быть закреплен автомат, пистолет, гранатомет".

Комментируя критические высказывания по поводу целесообразности проведения учений в сегодняшних условиях, Лукашенко сказал: "Да, сегодня отдельные стонут, мол, время такое, бюджетные затраты, проводить - не проводить учения. Как будто они несут эти затраты. Это не их дело - это мною принято решение", - заявил глава государства, сообщает Интерфакс-Запад.

Говоря о привлечении к территориальной обороне различных слоев населения, А.Лукашенко обратил внимание на необходимость участия в ней представителей белорусского бизнеса.

"Я не зря сказал о наших бизнесменах, коммерсантах. Им-то терять больше, чем кому-либо в этой стране, и им надо найти свое место", - заявил президент Беларуси.