Минфин РФ: ЮНЕСКО получит от России увеличение финансирования, если захочет

Вопрос об увеличении российской доли финансирования ЮНЕСКО может быть решён, если Москва получит соответствующий запрос от этой организации.

"Если такая заявка от ЮНЕСКО поступит, мы её рассмотрим. Пока такой просьбы не было," - сообщил в пятницу и.о. главы минфина РФ Антон Силуанов по окончании шестого саммита "G20" в Питсбурге, передает ИТАР-ТАСС.

Напомним, 31 октября США объявили о прекращении финансирования Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) после того, как Генеральная конференция этой международной организации одобрила заявку Палестины на вступление в ее состав.

В четверг Израиль заморозил финансирование ЮНЕСКО по этой же причине.