В Нижнем Новгороде в праздничную пятницу президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Владимир Путин сделали сотрудникам ГАЗа подарок - кредит ВТБ на 38 миллиарда рублей.

Оба лидера приехали на завод в Нижнем Новгороде и выступили с трибуны перед концертом для сотрудников предприятия и их семей.

"В праздники принято приносить подарки, и мы сегодня с Дмитрием Анатольевичем пришли с подарком, - сказал Путин. - Вчера состоялись окончательные договоренности между нашим ведущим государственным банком ВТБ и Группой ГАЗ. Сегодня, вот сейчас, будет подписано соглашение об оформлении кредита ГАЗу в размере 38 миллиардов рублей".

"Это значит, что будут созданы условия для поступательного, эффективного развития вашего предприятия. Поздравляю вас", - сказал премьер сотрудникам ГАЗа, сообщает vesti.ru.