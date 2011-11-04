В Москве в "Русском марше" приняли участие от семи до 25 тысяч человек. Участники националистического шествия прошли колонной по улице Перерва в районе Люблино. Дорога была перекрыта. Один из организаторов мероприятия Дмитрий Демушкин заявил, что на марш пришли 25 тысяч человек. По данным ГУ МВД по Москве, участниками "Русского марша" в Москве 4 ноября были 7 тысяч человек.

В этот день в России отмечается День народного единства.

Марш националистов возглавляли представители руководства движения "Русские" Александр Белов и Дмитрий Демушкин, юрист Алексей Навальный и лидеры различных националистических организаций.

"АН" соообщали, как участники марша выстроились в колонну, которая медленно двинулась по улице Перерва в сторону метро "Марьино".

Участники "Русского марша" несли большой черно-желто-белый триколор. В колонне присутствовали также люди в славянских платьях, которые пели частушки, в том числе антисемитские.



В толпе скандировали лозунги "Россия для русских", "Власть белым", "Хватит кормить Кавказ", передает Лента.ру. Шествие завершилось недалеко от станции метро "Марьино". Там была установлена сцена, с которой выступили организаторы "Русского марша". Одновременно с "Русским маршем" в Люблине свое мероприятие с таким же названием проводили проправительственные молодежные организации. Около 15 тысяч человек (оценка ГУ МВД по Москве) прошли по территории Всероссийского выставочного центра.

Националисты провели свои "Русские марши" в ряде городов России: в Иркутске на акцию пришли около 700 человек, в Туле на "Русский марш" - около 500 человек, передает Лента.ру. Самарские националисты собрали на свое мероприятие около 400 человек. В Новосибирске к националистам присоединились представители партий "Справедливая Россия", "Патриоты России" и "Правое дело". Организаторы акции уверяют, что на шествие пришли больше тысячи человек, но по оценкам полицейских, в мероприятии приняли участие около 450 человек.



"Русские марши" состоялись в Калининграде, Саратове, Краснодаре. О серьезных происшествиях во время мероприятий не сообщалось.