Лукашенко: повстанцы с одобрения НАТО убивали Каддафи бесчеловечнее, чем фашисты

Ливийские повстанцы при поддержке НАТО, обошлись со свергнутым президентом страны Муаммаром Каддафи не по совести и антизаконно, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.



"Совершена агрессия, убито руководство страны, не только Муаммар Каддафи. При том как убито - ну, застрелили бы в бою, погиб бы человек. Так нет же, с помощью спецслужб НАТО осуществили захват руководителя страны", - сказал Лукашенко журналистам, передает ИТАР-ТАСС.

Над поверженным лидером страны измывались "хуже, чем фашисты в свое время", - сказал Лукашенко.