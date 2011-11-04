В Петербурге отметили День народного согласия

Четыре набережные и два моста соединили сегодня живой цепью тысячи петербуржцев. День народного единства город начал отмечать с полуденным выстрелом пушки Петропавловской крепости.

Флеш-моб и митинги под флагами политических партий прошли в центре города, - сообщают «Последние известия» телеканала 100ТВ.

Праздник в Петербурге начался в одиннадцать утра. Сторонники "Единой России" начали собираться на Адмиралтейской набережной. От слов о народном единстве - перешли к делу. Около пяти тысяч человек, взявшись за руки, соединили несколько мостов живой цепью.

Первые лица присоединились к акции позже. Полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости дал старт митингу. Губернатор города Георгий Полтавченко обратился к истории. Вспомнил народных героев - Минина и Пожарского.

Дмитрий Козак, который тоже принял участие в единении города, призывал петербуржцев думать скорее о будущем, не забывая о прошлом.









Но, нашлось в Петербурге и еще одно место, где сегодня объединялись, правда, не под партийными флагами и лозунгами. В километровой очереди объединились ценители прекрасного - башни Большеохтинского моста сегодня открыты для свободного посещения.