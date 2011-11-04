Лукашенко: КГБ у нас слишком много анализирует, нужны активные действия

"Мировая закулиска" намерена расшатать ситуацию в Белоруссии, чему необходимо противостоять, заявил в пятницу Александр Лукашенко, выступая на полигоне близ Гродно после учений сил территориальной обороны.



Он заявил, что Запад хочет включить Беларусь в сферу западного влияния, отрезав её от активного участия в международных общественно-политических процессах.

При этом президент отметил, что введение в отношении белорусских предприятий санкций "препятствует под политическими предлогами равноправному экономическому сотрудничеству".

Западные спецслужбы "под прикрытием "народных" волнений совместно с "пятой внутренней колонной" завершают разгром той или иной страны. Об этом говорят арабские революции, уничтожение Ливии как суверенного государства," - сказал Александр Лукашенко.

В связи с этим белорусский президент поручил руководителям силовых структур и регионов не допустить дестабилизации ситуации в государстве. Он заявил, что министерство внутренних дел любыми, самыми жесткими методами должно "пресекать деятельность экстремистских лиц", неважно "как о нас подумают".

"КГБ (Комитет госбезопасности) у нас слишком много анализирует, знает, докладывает. Я жду конкретных действий, - подчеркнул А.Лукашенко.