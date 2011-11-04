В Чите молодёжь Забайкалья отметила День народного единства флэшмобом

В Чите молодогвардейцы и представители Молодежного парламента Забайкальского края и студенты высших учебных заведений приняли участие в праздновании Дня народного единства в пятницу.

Несколько сотен молодых людей в знак единения в полдень взялись за руки и образовали круг.

"Очень хорошо, что в стране отмечают такой добрый праздник. Сегодня можно сказать друзьям, как они тебе важны, родственникам и близким. В единстве - наша сила. И в такие минуты молодежь понимает – у нас огромная единая страна. Мы все - россияне", - поделился чувствами студент Станислав, передает ER.RU.