Знаменитая семья Оппенгеймеров продала легендарную алмазную компанию De Beers. Британская горнорудная компания Anglo American Plc. приобрела за $5,1 млрд ещё 40% акций крупнейшего в мире производителя драгоценных камней.

Таким образом, доля компании в De Beers увеличилась до 85%, сообщается в пресс-релизе Anglo American, передаёт RBC.

De Beers - международная корпорация, занимается добычей, обработкой и продажей алмазов, а также производством алмазов для промышленных целей. Основана в 1888г. в ЮАР.

85% акций De Beers теперь принадлежит горнодобывающей Anglo American, оставшиеся 15% - правительству Ботсваны.