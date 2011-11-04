Знаменитая семья Оппенгеймеров продала легендарную алмазную компанию De Beers
4 ноября 2011, 17:17 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая семья Оппенгеймеров продала легендарную алмазную компанию De Beers. Британская горнорудная компания Anglo American Plc. приобрела за $5,1 млрд ещё 40% акций крупнейшего в мире производителя драгоценных камней.
Таким образом, доля компании в De Beers увеличилась до 85%, сообщается в пресс-релизе Anglo American, передаёт RBC.
De Beers - международная корпорация, занимается добычей, обработкой и продажей алмазов, а также производством алмазов для промышленных целей. Основана в 1888г. в ЮАР.
85% акций De Beers теперь принадлежит горнодобывающей Anglo American, оставшиеся 15% - правительству Ботсваны.