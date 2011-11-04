Саакашвили был гостем на свадьбе дочери Михалкова

Президент Грузии Михаил Саакашвили был гостем на свадьбе дочери известного российского режиссера Никиты Михалкова Надежды и грузинского режиссера Резо Гигинеишвили, которая прошла в Восточной Грузии.

Саакашвили тепло общался с Михалковым, рассказал грузинский певец Нугзар Квашали, тоже посетивший свадьбу артистки и режиссера, сообщает vz.ru. По словам Квашали, Саакашливи подошел к Михалкову и очень хорошо с ним говорил. Грузинский певец считает, что это большой шаг к дружбе двух стран. Певец отметил, что Никита Сергеевич Михалков – «деятель искусства, а с деятелей искусства начинается всяческое примирение».

Но грузинские СМИ напоминают, что в январе 2011 года Михаил Саакашвили говорил, что «Никита Михалков и многие националисты не согласятся с тем, что Абхазия является частью Грузии».



"Аргументы недели" сообщали, что Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили, у которых растет дочь Нино, обвенчалась 29 октября в монастыре Бодбе, свадьбу сыграли в Цинандали.

Из России на свадьбу приезжали Никита Михалков, Федор Бондарчук, Филипп Янковский.