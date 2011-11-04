Япония бросила триллион из госбюджета на спасение "Фокусимы"
4 ноября 2011, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Япония решила выдать оператору АЭС "Фукусима-1" 1 трлн иен ($12,8 млрд). Эти деньги, по замыслу властей, предотвратят разорение Tokyo Electric Power Co. (ТЕРСО) и энергетический кризис в стране.
Министерство экономики и промышленности Японии одобрило план помощи ТЕРСО.
Средства выделят другие японские операторы АЭС и государство. Вернуть их нужно будет после того, как компания начнет получать прибыль, сообщает РИА Новости.