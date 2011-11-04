Медведев вручил госнаграды иноземцам за вклад в укрепление дружбы с Россией

В Нижнем Новгороде президент России Дмитрий Медведев в День народного единства в пятницу, по традиции вручил госнаграды иностранным гражданам за вклад в укрепление сотрудничества с Россией.

Обычно эта церемония проходит в Большом Кремлевском дворце, однако на этот раз ее решили провести в Нижнем Новгороде, пишет ИТАР-ТАСС. Сделано это в честь земского старосты Кузьмы Минина, который осенью 1611 года обратился к землякам с воззванием о спасении Российского государства от польских и шведских интервентов.

В 1612 году силами ополчения купца Минина и князя Дмитрия Пожарского Москва была освобождена, в стране было покончено с раздробленностью. В честь тех событий с 2005 года в России появился новый государственный праздник - День народного единства.

Президент наградил орденом Дружбы эстонскую певицу Анне Вески, председателя Русского исторического общества в Австралии Петра Татаринова, профессора кафедры иностранных языков Политико-юридического университета Китая Дао Сюхуана, члена Совета директоров АВТОВАЗ Кристиана Эстева и руководителя Национального центра космических исследований Франции Янника Д'Эската.

Медали Пушкина (за заслуги в области культуры, искусства, просвещения, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, сближения и взаимообогащения национальных культур) удостоили чрезвычайного и полномочного посла государства Эритрея Теклая Менасси Асгедома, почетного консула России в канадском городе Сэнт-Джонс Джона Стюарта Дюрранта, председателя Национального совета Национального движения русофилов в Болгарии Николая Малинова.

Эту же награду получили индийский писатель Ачала Маулик, сопредседатель российско- итальянского Форум-Диалога по линии гражданских обществ Луиза Тодини, председатель Русского культурного центра, директор русской школы города Красчерч в Новой Зеландии Анна Филиппочкина.