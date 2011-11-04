Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Президент РФ Дмитрий Медведев поздравил всех читателей его микроблога в Twitter с Днем народного единства. Глава государства прибыл в этот день в Нижний Новгород. «Всех поздравляю с Днем народного единства!» – написал Медведев на своей странице, опубликовав фотографию памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде.



Аргументы недели сообщали, что Дмитрий Медведев, прибывший с рабочей поездкой в Нижний Новгород, посетил храм Александра Невского, куда привезли православную святыню – Пояс Пресвятой Богородицы. Российский президент поздравил прихожан с праздником и приложился к святыне, доставленной впервые в нашу страну.

4 ноября Россия празднует День народного единства, государственный праздник, установленный в 2005 году в знак вековых традиций патриотизма, согласия и сплоченности.