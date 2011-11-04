Православные христиане отмечают сегодня День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане отмечают 4 ноября День Казанской иконы Божьей Матери. В России этот праздник, в течение долгого времени отмечался как государственный, он связан с важным историческим событием нашей Родины – с освобождением Москвы от польских захватчиков.

Согласно преданию, обретена икона Казанской Божьей Матери была в середине 16 века, когда Казанское ханство было присоединено к Руси царем Иоанном Грозным. Образ нашла маленькая девочка под обломками сгоревшего дома в Казани. Самый почитаемый в городе священник отец Ермолай написал тропарь новоявленной иконе «Заступнице Усердная».



Чудесную помощь икона Казанской Божьей Матери явила в Смутное время, ровно через 33 года после обретения, когда Россия подверглась вторжению польских интервентов. Польские войска взяли Москву, захватили в плен и заточили в темницу Патриарха Московского и всея Руси Ермогена. В заточении Патриарх молился Богоматери, из темницы до русских патриотов доходили его призывы, чтобы они «крепко стояли за веру, унимали грабеж, сохраняли братство и, как обещались, положили души свои за Дом Пречистой, за чудотворцев и за веру». И вскоре возникло нижегородское ополчение Минина и Пожарского.

4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. И именно Казанскую икону Божьей Матери несли в этот день в качестве своей заступницы бойцы русского ополчения.

Именно в память освобождения Москвы от поляков установлено празднование Казанской Божией Матери 4 ноября.

Праздничные богослужения с молебнами и крестными ходами прошли сегодня во всех православных храмах.