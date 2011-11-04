Четвёртого ноября четыре российских города стали Городами воинской славы (ВИДЕО)

Президент России Дмитрий Медведев 4 ноября подписал указы о присвоении городам Коврову, Ломоносову, Таганрогу, Петропавловску-Камчатскому почётного звания "Город воинской славы".

Почётное звание Российской Федерации "Город воинской славы" присвоено за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками городов в борьбе за свободу и независимость Отечества, сообщает пресс-служба Кремля.