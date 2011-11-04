В Москве начался еще один "Русский марш", он проходит в районе Люблино. Здесь дежурят усиленные отряды полиции, кружат полицейские вертолеты, ожидается, что на марш прибудут до десяти тысяч человек.



Участники марша выстроились в колонну, которая медленно двинулась по улице Перерва в сторону метро "Марьино", здесь и должен состояться митинг. В шествии участвуют юрист и блогер Алексей Навальный, представители руководства движения "Русские" Александр Белов и Дмитрий Демушкин, а также лидеры других националистических движений.



Среди участников марша наблюдаются молодые люди, употребляющие алкогольные напитки, многие из пришедших надели на голову черные маски. По словам очевидцев, на выходе из метро активисты националистических движений раздают имперские повязки. Некоторые люди в колонне скандируют "Власть белым" и другие экстремистские лозунги. Участники марша держат в колоннах растяжки "Хватит кормить Кавказ" и "Хватит власти жуликов и воров", передает Лента.ру.



Шествия националистов пройдут сегодня не только в Москве, в пятницу националисты намерены провести акции "Русский марш" более чем в трех десятках российских городов, в том числе в Санкт-Петербурге, Калининграде, Саратове, Краснодаре, Туле, Новосибирске и др.



Напомним, в пятницу утром рядом со своим домом был задержан один из организаторов "Русского марша" Константин Крылов, которого задержали для допроса по делу о разжигании национальной розни. А накануне был также задержан организатор "Русского марша", основатель запрещенной организации "Славянский Союз" Дмитрий Демушкин, на которого было заведено уголовное дело по двум статьям (возбуждение ненависти либо вражды и призывы к массовым беспорядкам и к насилию над гражданами). Однако после допроса его отпустили сотрудники Следственного комитета под подписку о невыезде.