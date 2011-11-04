В Москве участники "Русского марша" шествуют по центральной аллее ВВЦ. Представители молодежных организаций из различных регионов России начали свое шествие в День народного единства.



Участники марша выстроились в колонну, а идущие во главе колонны молодые люди несут в руках большой баннер с надписью "Русский марш", выполненный в цветах российского флага.



В шествии участвуют представители движения "Наши", "Сталь", "Все дома" и другие. Молодежь несет в руках флаги своих общественных организаций. Здесь же и представители региональных отделений молодежных организаций, которые сгруппированы в специальные сотни в зависимости от регионов, во главе каждой сотни - участники, которые несут таблички с наименованием своего региона.



"Русский марш" движется по центральной аллее ВВЦ к 75 павильону, где планируется проведение фестиваля национальных культур, передает Интерфакс.