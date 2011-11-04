Украина надеется на снижение цены на газ после завершения переговоров с РФ

Украина надеется пересмотреть действующие газовые контракты и снизить цену на поставляемый РФ газ в Украину после завершения газовых переговоров с Россией в ноябре 2011 года.



По этому вопросу первый вице-премьер - министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев сказал, выступая в парламенте: "Мы считаем, что переговоры завершатся в этом месяце. Мы будем знать о том, какую цену на газ в 2012 году мы будем платить РФ. И я вас уверяю, что цена на газ намного будет ниже, чем та, которая действует сегодня". Он напомнил, что в настоящее время с учетом $100 скидки, предоставленной в 2010 году, цена российского газа на границе с Украиной составляет $414 за 1000 куб.м.



Украинский министр отметил, что из-за неопределенности по цене на импортный газ правительство пока не утвердило размер субвенций местным бюджетам, которые должны покрыть разницу в тарифах на газ для населения. Он напомнил, что в 2011 году такая субвенция составляет 3,6 млрд гривен.



Поясним, Украина пытается убедить Россию отменить газовые соглашения с РФ, подписанные Юлией Тимошенко в январе 2009 года, снизить стоимость газа и изменить условия оплаты за него, а также перейти на краткосрочные газовые контракты. Таким образом, завершение газовых переговоров с Россией в ноябре 2011 года позволит украинскому правительству сформировать прогноз цены газа на 2012 год и внести соответствующие поправки в проект украинского госбюджета на 2012 год.