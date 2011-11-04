Очередь в Евросоюз растянулась на многие километры

В День народного единства всю ночь тысячи автомобилей неслись по трассе «Скандинавия» в сторону трех международных пунктов пропуска на российско-финской границе. Возле красно-зеленых полосатых шлагбаумов «Торфяновки», «Брусничного» и «Светогорска» в этот час все еще стоят огромные очереди. « Самое напряженная обстановка на МАПП «Торфяновка», - сообщили АН в региональном пограничном управлении. Здесь скопилось более тысячи автомашин.

Петербуржцы, решившие провести три выходных дня в Евросоюзе, в большинстве своем выехали из города еще глубокой ночью, чтобы пораньше оказаться у пунктов пропуска. Но по дороге к границе, картинки на своих мобильниках и планшетниках они видели одни и те же : все вэб- камеры, установленные на границе, показывали одно и то же : цепочки из огней фар уходили под горизонт. Понять, через какой из пунктов пропуска легче перебраться через границу, было просто невозможно.









Прогнозы пограничников и таможни на эти дни оказались верными. Поток машин следующих в Финляндию оказался лавинообразным, легковые машины пришлось пропускать даже через терминалы для грузовиков. Пограничники и сотрудники таможни мобилизовали все свои силы, чтобы справиться с наплывом российских туристов. Воскресенье на границе вообще ожидается полный коллапс. Домой будут возвращаться те, кто еще несколько дней назад отправился отдыхать с детьми на осенние каникулы.









Не лучше обстоят дела сегодня утром и на российско-эстонской границе. Здесь, в Ивангороде, как и на другом берегу Финского залива, скопилась большая очередь из автомашин следующих в Эстонию. Но еще больше машин стоит сейчас на улицах города и подступах к КПП . Многие петербуржцы оставляют свои автомобили в Ивангороде и выстраиваются в очередь возле пункта пропуска на мосту «Дружбы», чтобы пешком попасть в эстонский город Нарва, экономя при этом несколько часов.

К полудню ситуация на российско-финской границе лучше не стала, вэб-камеры продолжают показывать огромные очереди. Для финнов, живущих в районах Восточной Финляндии сегодняшний российский праздник «День народного единства» то же стал праздником : сотни тысяч евро, которые оставят петербуржцы за эти дни в Финляндии, серьезно пополнят экономику соседней страны.