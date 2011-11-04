Лидер партии ЛДПР, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский предлагает не облагать налогом зарплату менее 15 тыс рублей, в ЛДПР считают, что облагать налогами нужно доход от 15 тысяч рублей и более.



Владимир Жириновский в своем интервью РИА Новости высказал мнение - чем богаче человек, тем больше он должен платить в казну, и предлагает облагать налогом доход россиян размером не менее 15 тысяч рублей.



По его словам, сейчас в России действует плоская шкала налогообложения физических лиц, ставка не зависит от уровня дохода и составляет 13%, "это ни в коем случае не должна быть плоская шкала (налогов), а прогрессивная. Например, при доходе в 10 тысяч рублей никаких налогов не платить. Налоги начинаются с 15 тысяч - 5%, 20 тысяч - 7%, 25 тысяч - 10%, 30 тысяч - 13%, 35 тысяч - 15%".



Он предлагает взимать налоги с 50 тысяч рублей - 20%, со 100 тысяч - 30%, с 500 тысяч - 40%, с миллиона рублей - 60%. Лидер ЛДПР отметил, что "таким образом, мы получим увеличение поступления налогов. И чем богаче человек, тем он больше будет платить налогов".



Владимир Жириновский выразил недовольство действующим налоговым законодательством и заявил, что все налоги должны стимулировать производство: "Если они (налоги) душат, мы должны их убирать. Например, НДС (налог на добавленную стоимость), давайте уменьшать размер налога НДС, а налог с продаж давайте вводить. Таким образом, мы получим дополнительный источник (в бюджет)".



Кроме того, политик считает, что население на Дальнем Востоке можно будет сохранить только при условии полного освобождения от всех налогов.