"Русский марш" в этом году пройдет в столичном районе Люблино

В этом году в Москве "Русский марш", который националисты каждый год проводят в День народного единства 4 ноября в российских городах, пройдет в районе Люблино.



Организатор акции сообщили, что участники "Русского марша" соберутся на улице Перерва в 13:00, а затем шествие пройдет до памятника "Солдату Отечества" на Люблинской улице, здесь состоится митинг-концерт.



Дмитрий Демушкин, член политсовета объединения "Русские", рассказал, что митинг впервые пройдет под единым имперским флагом, так как все организации откажутся от использования любых политических отличий и символик. Он сказал: "Всеми крупными организациями русских националистов принято решение о том, что, несмотря на некоторые расхождения в лозунгах и различности деятельности, "Русский марш" будет единым", единственной символикой, с которой националисты придут на акцию, будет имперский флаг, передает Интерфакс.