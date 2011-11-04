В Москве в массовых публичных мероприятиях примут участие около 40 тыс человек

В Москве в День народного единства в массовых мероприятиях примут участие около 40 тысяч человек, они выйдут сегодня на митинги, шествия и другие публичные мероприятия.



В правоохранительных органах столицы рассказали, что "в массовых публичных мероприятиях в столице во время праздника 4 ноября поучаствует более 39,5 тыс. граждан", в городе в пятницу пройдет почти два десятка пикетов, шествий и митингов, организуемых политическими партиями, общественными движениями и инициативными группами москвичей.



Самыми масштабными по количеству участников, заявленному устроителями мероприятий, станут митинги сторонников "Единой России" и активистов молодежного движения "Наши", а также "Русский марш" националистических движений.



В пресс-службе Главка столичной полиции сообщили, что безопасность и общественный порядок в этот день будут охранять более 5 тысяч полицейских, передает Интерфакс.



