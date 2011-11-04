Медведев и Путин отметят День народного единства в Нижнем Новгороде

Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр России Владимир Путин отметят День народного единства в Нижнем Новгороде, где лидеры возложат цветы к памятнику Минину и Пожарскому.



4 ноября не случайно выбран президентом и премьером для рабочей поездки в Нижний Новгород. Именно в этом городе собралось народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским, которое освободило Москву от захватчиков. Теперь это событие имеет статус государственного праздника. Памятник Минину и Пожарскому, где состоится сегодня возложение цветов, был создан скульптором Зурабом Церетели и установлен на площади Народного единства Нижнего Новгорода несколько лет назад.



Согласно уже сложившейся традиции, сегодня в Новгороде состоится церемония вручения государственных наград, глава государства вручит эти награды иностранным гражданам за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей с Россией. В этом году ордена Дружбы будут удостоены, в частности, эстонская певица Анне Вески, председатель Русского исторического общества в Австралии Пётр Татаринов, член совета директоров "Автоваза" Кристиан Эстев (Франция). После вручения наград, Медведев и Путин проведут торжественный приём по случаю празднования Дня народного единства.



Кроме того, президент и премьер посетят "Нижегородскую ярмарку" - это современный выставочный комплекс, входящий в пятерку ведущих выставочных центров России. Затем оба лидеро отправятся на Горьковский автомобильный завод, здесь сегодня будут организованы праздничные мероприятия для рабочих и их семей, которые закончатся праздничным концертом на производственной площадке.







