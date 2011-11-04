Сегодня Россия празднует День народного единства

4 ноября Россия празднует День народного единства, государственный праздник, установленный в 2005 году в знак вековых традиций патриотизма, согласия и сплоченности.



Этот праздник посвящен подвигу народных ополченцев, которые освободили Москву от польских захватчиков в 1612 году под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. События того времени напоминают нам о причастности каждого из нас к судьбе страны, к судьбе нашей Родины.



Этот день является праздничным и по церковному календарю. Православная церковь почти 400 лет чтит в этот день Казанскую икону Божией Матери, которая, по преданию, помогала ополченцам. И не случайно, вплоть до 1917 года это было не только церковное торжество, но и провозглашенный указом царя Алексея Михайловича государственный праздник.



Сегодня по случаю праздника пройдет торжественный прием с участием президента РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. По традиции руководители страны возложат цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Также в торжественных мероприятиях примет участие и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, передает ИТАР-ТАСС.