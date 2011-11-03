В 2013 году саммит "двадцатки" может пройти в России, заявил в четверг, президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителями профсоюзных центров, участниками "профсоюзного саммита G20".

"Если саммит "двадцатки" в 2013 году будет в России, а у нас есть такая идея, то я уверен, что мы эти вопросы (труда и занятости) будем обсуждать и в Российской Федерации", - заявил глава российского государства.

По словам Дмитрия Медведева, Россия поддерживает рекомендации о встрече министров по вопросам труда и занятости государств "двадцатки", которая состоялась в Париже 26-27 сентября.

"Я рассчитываю, что созданная "двадцаткой" рабочая группа по этому вопросу сможет сделать повестку дня мексиканского председательства (в 2012 году) более социально ориентированной", - отметил президент РФ.

Медведев уточнил, что это в полной мере приветствовало бы смысл встреч в рамках G20, пишет ИТАР-ТАСС.