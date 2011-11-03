МЭР РФ раскритиковал проект Минтранса по оснащению гостранспорта ГЛОНАСС

Министерство экономического развития России раскритиковало проект приказа минтранса РФ об оснащении аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС всего государственного транспорта.

Эта инициатива названа неприменимой на практике в отчёте МЭР РФ.

Во-первых, в проекте Минтранса, по мнению авторов отчета, неверно подсчитано количество транспортных средств: оно меньше, чем на самом деле.

Во-вторых, нет информации о предстоящих расходах бюджетов всех уровней. Кроме того, неясно, в каких целях будут использоваться Ространснадзором данные о местоположении машин.

Кроме того, МЭР РФ указывает на отсутствие в проекте приказа Минтранса требований к аппаратуре ГЛОНАСС.

Субъекты предпринимательской и иной деятельности в ходе публичных консультаций с МЭР отмечали, что готовность инфраструктуры к массовому оснащению транспортных средств аппаратурой ГЛОНАСС оценивается как крайне низкая. Диспетчерских центров в Российской Федерации насчитывается около десяти, что недостаточно для обслуживания транспортных средств в соответствии с проектом акта. По оценке представителей бизнес-сообщества, для подготовки инфраструктуры вступление в силу проекта приказа Минтранса необходимо отложить на 4-5 лет.

Министр транспорта Игорь Левитин в начале августа заявил, что с 2012 года весь транспорт в России, используемый для государственных нужд, должен быть оснащен системой ГЛОНАСС.

А в феврале Минтранс предложил штрафовать владельцев общественного транспорта и большегрузных автомобилей за отсутствие таких приборов. Для физических лиц этот штраф должен был составить пять тысяч рублей, для юридических - 50 тысяч рублей.