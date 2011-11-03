МЭР РФ раскритиковал проект Минтранса по оснащению гостранспорта ГЛОНАСС
3 ноября 2011, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство экономического развития России раскритиковало проект приказа минтранса РФ об оснащении аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС всего государственного транспорта.
Эта инициатива названа неприменимой на практике в отчёте МЭР РФ.
Во-первых, в проекте Минтранса, по мнению авторов отчета, неверно подсчитано количество транспортных средств: оно меньше, чем на самом деле.
Во-вторых, нет информации о предстоящих расходах бюджетов всех уровней. Кроме того, неясно, в каких целях будут использоваться Ространснадзором данные о местоположении машин.
Кроме того, МЭР РФ указывает на отсутствие в проекте приказа Минтранса требований к аппаратуре ГЛОНАСС.
Субъекты предпринимательской и иной деятельности в ходе публичных консультаций с МЭР отмечали, что готовность инфраструктуры к массовому оснащению транспортных средств аппаратурой ГЛОНАСС оценивается как крайне низкая. Диспетчерских центров в Российской Федерации насчитывается около десяти, что недостаточно для обслуживания транспортных средств в соответствии с проектом акта. По оценке представителей бизнес-сообщества, для подготовки инфраструктуры вступление в силу проекта приказа Минтранса необходимо отложить на 4-5 лет.
Министр транспорта Игорь Левитин в начале августа заявил, что с 2012 года весь транспорт в России, используемый для государственных нужд, должен быть оснащен системой ГЛОНАСС.
А в феврале Минтранс предложил штрафовать владельцев общественного транспорта и большегрузных автомобилей за отсутствие таких приборов. Для физических лиц этот штраф должен был составить пять тысяч рублей, для юридических - 50 тысяч рублей.