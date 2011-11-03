Медведев: мы готовы участвовать в финансовой поддержке стран Евросоюза

Россия будет участвовать в программах финансирования стран ЕС как минимум через МВФ, заявил президент РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг на бизнес-саммите G20 в американском Питсбурге.

Но, по его мнению, прежде всего Европа должна помочь себе сама.

"Я уверен, что в силу размеров европейской экономики никакая внешняя помощь не может стать для еврозоны определяющей, и поэтому первый вывод, самый простой - Европа должна помочь сама себе. У Евросоюза есть для этого сегодня всё: и политический авторитет, и финансовый ресурс, и поддержка многих стран. Мне бы не хотелось давать советы суверенным государствам, как им поступать. Главное, чтобы эти суверенные государства вели себя ответственно, а не топили собственные экономики, не уничтожали их. Но кроме того, конечно, Россия - это часть Европы, и нам совсем не безразличны проблемы Евросоюза. И, во-вторых, мы готовы участвовать в программах финансовой поддержки странам Евросоюза, и прежде всего через инструментарий Международного валютного фонда," - заявил президент России по итогам саммита в Питсбурге.

На саммите Дмитрий Медведев также заявил, что хотя Россия и заинтересована в скорейших действиях ЕС по исправлению экономической ситуации, однако со стабилизационными мерами, ухудшающими финансовое состояние банков, торопиться не следует.