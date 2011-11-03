Депутат Крыма: Россия - это большой павлиний хвост

Депутат Верховной Рады Крыма, руководитель крымского отделения партии «Народный рух Украины» Леонид Пилунский сделал несколько скандальных заявлений в адрес России.



В интервью, которое он дал «Аргументы недели - Крым», депутат обвинил Россию в политической беспомощности, заявив, что сейчас она не в состоянии, как он сказал «даже Крым подмять под себя», не говоря уже об Украине. В подтексте его слов читалось, что о мировом господстве, на которое Россия претендует, и говорить нет смысла. Максимум, что территория Владимира Путина представляет сейчас, по словам Леонида Пилунского, не более чем «большой павлиний хвост».

Утверждения российской элиты о мировой духовной миссии России, крымский политик отнес к категории безумных мифов, раскритиковав, в частности, одноименное заявление политолога Сергея Кургиняна, сделанное им недавно в эфире канала «Россия».

Говоря о языковой проблеме, Леонид Пилунский жестко заявил, что в Украине идет не борьба за русский язык, а война против украинского. И советовал россиянам прежде разобраться со своим «великим и могучим», в котором, как он утверждает, осталось всего-то не более 5000 активно используемых без мата слов.

Вообще мат, по мнению крымского интеллектуала и знатока России Пилунского, в РФ уже язык школ и детских садов и «скоро в ясли залезет». И никому, как утверждает депутат, до этого в России нет дела.

Отдельно он коснулся темы туризма, обвинив российскую и вместе с ней украинскую «квази-элиту» в захвате земельных участков в Крыму для строительства собственных вилл и шале.