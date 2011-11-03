МИД РФ: Россия и США до конца ноября сделают шаг по выходу на безвизовый режим

Россия и США до конца ноября обменяются нотами в связи с договоренностями по облегчению визового режима, сообщил в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, стороны договариваются о том, что "расширяется срок действия многократных американских виз, уменьшается время рассмотрения визовых заявлений, упрощается опросная процедура и целый ряд других аспектов".

Рябков подчеркнул, что конечной целью является выход на безвизовый режим с правом пребывания на территории до 90 суток.