Путин велел к утру согласовать законопроект, лишающий энергетиков сверхприбыли

Премьер-министр РФ Владимир Путин в четверг на заседании президиума правительства потребовал к утру пятницы согласовать законопроект, лишающий энергосбытовые компании необоснованной сверхприбыли.

"Проблема известна давно, работа ведется в течение двух-трех месяцев, тарифная служба и Минэнерго представляют эту проблему", - сказал Путин, потребовав, чтобы в девять утра согласованный проект постановления был у него на столе, сообщает пресс-служба правительства РФ.