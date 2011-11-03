Тимошенко проходит курс массажа в СИЗО

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко жалуется на проблемы со спиной. В СИЗО заключенной периодически делают массаж. Об этом заявил адвокат экс-премьера Украины Николай Сирый.



По его словам, у Тимошенко "есть проблемы со спиной". Поэтому ей проводятся "определенные манипуляции, скажем, массаж", передает слова защитника РИА Новости. "Было разрешено судьей провести целый ряд медицинских манипуляций внешнего характера для того, чтобы улучшить ее состояние", - рассказал Сирый.



В октябре Печерский суд Киева приговорил Юлию Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" в 2009 году.