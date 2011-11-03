Москва стоит в пробках

В Москве сохраняется трудная ситуация на дорогах - город стоит в пробках. Внешняя сторона МКАД движется с переменными пробками от Новорижского до Щелковского шоссе. Тяжелая ситуация и на

Третьем транспортном кольце.



Еще труднее положение на Садовом кольце. Внешняя сторона кольцевой магистрали замкнулась в общем заторе со скоростью 7-10 километров в час. Немного лучше водителям на внутренней стороне: участок от Пятницкой улицы до Смоленской площади еде довольно быстро: от 20 до 50 км/ч, сообщает Интерфакс.