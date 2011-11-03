Премьер Италии из-за кризиса отложил выпуск нового альбома своих любовных баллад

Итальянский премьер-министр Сильвио Берлускони из-за кризиса отложил выпуск своего нового музыкального альбома. Альбом любовных баллад под названием "Настоящая любовь" должен был выйти в сентябре.

Стихи ко всем песням написал сам Берлускони, музыку - итальянский певец Мариано Апичелла, с которым премьер-министр сотрудничает с 2003 года.

В связи с финансовым кризисом в Италии, сложной политической обстановкой в стране и тремя грозящими премьеру судебными исками, Берлускони перенёс выход альбома на более благоприятное время - он отложен на месяц, сообщает газета "La Stampa", передает радио "Маяк".

Сильвио Берлускони, который в молодости подрабатывал музыкантом, исполняя песни на круизном лайнере, в 2003 году выпустил альбом любовных баллад «Better with a Song», а в 2006 году записал пластинку, посвященную своему 60-летию.

Кроме того, он не раз давал концерты на Сардинии перед высокопоставленными гостями.