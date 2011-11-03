Сервис для зарубежных атомных станций

Росатом создает системного интегратора по обслуживанию АЭС за пределами России

Учредителями новой компании ЗАО «Русатом Сервис» (компания была зарегистрирована в конце октября 2011 г.), выступили ОАО «Концерн «Росэнергоатом» (51%), ОАО «Атомэнергомаш» (16%), ОАО «Гидропресс» (16%) и ОАО «Атомтехэнерго» (16%).

Основными направлениями деятельности ЗАО «Русатом Сервис» будут техническое обслуживание и ремонт, а также модернизация атомных станций. Росатом активизирует свою деятельность на глобальном рынке, поэтому новая компания также намерена работать в области технического консалтинга, подготовки и переподготовки кадров для зарубежных АЭС.

- В настоящее время мировой рынок сервисных услуг АЭС динамично развивается, - рассказывает заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.- По нашим оценкам, ежегодный объем только сегмента сервиса реакторов российского дизайна, построенных за рубежом, составляет более 1,5 млрд. евро с перспективой дальнейшего роста к 2020 года до 2,5 млрд. евро. Компаниями Росатома накоплены значительные опыт и компетенции по отдельным направлениям сервисного бизнеса. Создание ЗАО «Русатом Сервис»- с одной стороны- позволит предложить нашим традиционным зарубежным заказчикам уже реализованные в России инновационные решения в области сервиса действующих реакторов российского дизайна. С другой стороны, этот шаг обеспечит достройку нашего интегрированного предложения по сооружению АЭС, предоставив потенциальным клиентам возможность обеспечить полный комплекс сервисных услуг на всем жизненном цикле сооружаемых нами станций, который составляет 60 лет. А с учетом вывода из эксплуатации АЭС, это еще больший срок.

ЗАО «Русатом Сервис» станет «единым окном» Госкорпорации «Росатом» по предоставлению полного комплекса услуг по сервисному обслуживанию зарубежных АЭС российского дизайна. В перспективе предполагается расширение деятельности компании за счет рынка АЭС западного дизайна.

По словам Кирилла Комарова, новая компания помимо операционной деятельности, будет развивать инновационное направление, в частности, осуществлять научно-исследовательские работы по разработке новых сервисных решений, в том числе, связанных с выводом из эксплуатации ядерно-радиационных объектов.

Генеральный директор ЗАО «Русатом Сервис» Михаил Концерев подчеркнул, что компания будет интенсивно развивать международную кооперацию с целью расширения присутствия на рынке и предоставления зарубежным заказчикам полного комплекса услуг.

-Мы открыты к сотрудничеству с зарубежными компаниями, в первую очередь в тех странах, где накоплены компетенции по обслуживанию реакторов российского дизайна. И намерены активно привлекать к нашим проектам национальных поставщиков услуг и оборудования, - сказал Михаил Концерев.